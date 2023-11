O giro de Bolsonaro no litoral de São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira para Santos, onde participa de uma solenidade no Corpo de Bombeiros e um almoço com apoiadores. A deputada federal Rosana Valle (PL-SP), pré-candidata à Prefeitura, vai acompanhar o ex-presidente.

Dois caminhões auto tanques, equipados para combater grandes incêndios, serão entregues ao município. É um investimento de 4,4 milhões de reais obtidos por meio de emenda parlamentar, segundo Rosana, ainda no mandato de Bolsonaro. Um dos veículos vai ficar em Santos e outro em Guarujá.

Mais uma viatura será apresentada na sexta-feira, um caminhão auto bomba, resultado da articulação da deputada com o governador Tarcísio de Freitas. O secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, deve participar do evento, assim como o deputado estadual Tenente Coimbra (PL).

Depois da solenidade, Bolsonaro deve almoçar no restaurante Estrela de Ouro, na Ponta da Praia.