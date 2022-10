O giro da romancista argentina Florencia Bonelli pelo Brasil

Atualizado em 17 out 2022, 13h11 - Publicado em 18 out 2022, 18h30

Com mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos, a autora Florencia Bonelli, reverenciada como a rainha dos livros de romantismo na Argentina, desembarca no Brasil em novembro. Na agenda, eventos literários que celebrarão seu prestígio como uma das maiores escritoras de romances históricos da atualidade e sessões de autógrafos para estreitar os laços com o público leitor.

No dia 12 de novembro, a partir das 15h, a argentina participa de um momento de bate-papo seguido de sessão de autógrafos na Livraria Cultura da Avenida Paulista, em São Paulo. Já no dia 14, a partir das 18h, a best seller marca presença como convidada especial da Feira do Livro de Porto Alegre (RS). Em mesa com participação da escritora e astróloga Amanda Costa, a autora discutirá o impacto de seus romances e astrologia na literatura.

O Feitiço da Água, publicado no Brasil pela Editora Planeta, é o livro mais recente da autora. A obra narra a jornada da protagonista em busca do amor face à uma transformação interna para descobrir sua verdadeira essência. Nascida na cidade de Córdoba, Florencia estudou ciências econômicas e trabalhou com contabilidade até 1999, quando tomou a decisão de se dedicar integralmente à escrita.