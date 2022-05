O general que envenena a cabeça de Bolsonaro contra Fachin

Jair Bolsonaro renovou seu estoque de paranoias contra o chefe do TSE, Edson Fachin, que recebeu nesta semana advogados de Lula no gabinete.

A agenda foi oficial e pública, mas Walter Braga Netto viu no encontro uma conspiração. “Conseguiram o que queriam”, disse ele a Bolsonaro, sempre sensível a esse tipo de comentário.

Bolsonaro, como se sabe, já acusou Fachin de estar a serviço do PT para inviabilizar sua candidatura no TSE. Na cabeça do presidente, o ministro — com ajuda de Alexandre de Moraes — usará a Corte com esse fim.

Cristiano Zanin, o advogado de Lula que esteve com Fachin, diz que a conversa foi bem menos emocionante do que Braga Netto imagina: “Violência e ameaças contra o candidato”.