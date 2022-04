Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A caminho da iniciativa privada no fim do ano, Fabio Faria deve trabalhar com Elon Musk.

O bilionário, que virá ao Brasil, tem sugerido essa possibilidade.