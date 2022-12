O futuro do inquérito das Fake News no STF

Relator do inquérito das fake news no STF, Alexandre de Moraes vai completar quatro anos no cargo, em 2023.

O procedimento mais sigiloso e temido da Corte começou de forma controversa, a partir de uma canetada de ofício do ministro Dias Toffoli, em 2019, mas acabou ganhando respaldo quando tornou-se a principal ferramenta da Corte para barrar o avanço das milícias digitais bolsonaristas e os aloprados que pediam o fechamento do Supremo e um novo golpe de Estado.

Com Bolsonaro fora do poder, será o fim do inquérito? Colegas de Moraes no STF dizem que o ministro não pretende arquivar tão cedo o procedimento, hoje uma poderosa arma da Corte.