O futuro de Ricardo Lewandowski no governo Lula

Cotado para ocupar pastas no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, estava ávido pela presidência do banco dos BRICS, instituição que reúne representantes do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.

Mas o ministro do STF desistiu da empreitada e espera convite para o Itamaraty por parte de Lula.

Como mostrou o Radar na edição de VEJA da semana passada, o ministro, inclusive, toparia se aposentar antes da data-limite para ocupar um cargo no governo de Lula.