O forte esquema de segurança do Congresso contra radicais no 7 de setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

O Radar mostra, na edição de VEJA que está nas bancas, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está preocupado com a ação de radicais bolsonaristas durante o feriado de 7 de setembro. O chefe do Legislativo disse a empresários que o risco de atos violentos é bem real.

Por causa disso, a Polícia Legislativa do Senado colocará efetivo total nas ruas durante o feriado. Além de isolar a área da Esplanada próxima ao Congresso, fala-se até em pedir reforço de homens do Exército para evitar tumultos próximos ao STF.