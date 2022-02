O flerte de Ciro Gomes com o prefeito de BH, Alexandre Kalil

Ciro Gomes vai encontrar na próxima sexta-feira o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PSD. A relação é antiga e marcada por afagos públicos de Kalil ao presidenciável pedetista.

No ano passado, por exemplo, Kalil disse que considerava Gomes “um homem preparado” e revelo que votou no pedetista em 2018.

“Eu fiz campanha e votei no Ciro porque acredito que ele seja um homem muito preparado. Costumo brincar que o Ciro com Lexotan seria uma maravilha”, disse à revista Piuaí.

Kalil é o segundo nome de destaque do PSD a ser procurado por Ciro nos últimos dias. O pedetista já esteve com Eduardo Paes no Rio. Antes de buscar os prefeitos, ele já conversou três vezes com Gilberto Kassab, o chefão do partido.