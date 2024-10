O fiasco eleitoral do namorado da filha de Lula em Sergipe

Namorado de Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente Lula (PT), o advogado sergipano Danilo Segundo (PT) foi o último colocado nas eleições de Barra dos Coqueiros, cidade do interior de Sergipe.

Com 100% das urnas do município apuradas, o genro de Lula recebeu somente 781 votos, contra 11.371 do segundo colocado Alberto Macedo (União) e 11.817 do candidato eleito, Airton Martins (PSD).