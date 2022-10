O fiasco dos candidatos que adotaram ‘Bolsonaro’ nas urnas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Publicado em 5 out 2022, 14h30

Adotar ‘Bolsonaro‘ no nome de urna não trouxe sorte aos 14 candidatos que disputaram as eleições com esse “trunfo”, mas não têm o mesmo sobrenome do presidente.

O caso que ficou mais conhecido foi o de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro e mãe de Jair Renan, o filho 04 do presidente. Ela disputou uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal como “Cristina Bolsonaro”, mas obteve apenas 1.485 votos e não conseguiu se eleger.

Houve ainda um candidato do PSOL a deputado estadual no Rio Grande do Sul, o servidor municipal Christopher Borges Veleda, que se apresentou aos eleitores como “Chris Col Bolsonaro Nunca Mais”. Não deu certo. Ele teve apenas 225 votos e foi o 662º mais votado da disputa.

Outros candidatos chegaram a registrar candidaturas com o sobrenome mas renunciaram durante a campanha. Durante o processo eleitoral, o TRE-RJ também impediu dois aliados do presidente de usar ‘Bolsonaro’ nas urnas.

Entre os que realmente se chamam Bolsonaro, o presidente foi ao segundo turno contra Lula, com mais de 51 milhões de votos, e o seu filho 03, Eduardo Bolsonaro, foi reeleito deputado federal por São Paulo. Além deles, a deputada estadual de São Paulo Valeria Bolsonaro foi reeleita para a Alesp. Ela é casada com um primo de 2º grau do presidente.

Veja abaixo a lista de candidatos ‘Bolsonaro’ que fracassaram nas urnas (por votos recebidos):

Bebe do Bolsonaro (PP-AC) – Deputado estadual – 196 votos

(PP-AC) – Deputado estadual – 196 votos Jorgito Bolsonaro (PRTB-MG) – Deputado estadual – 198 votos

(PRTB-MG) – Deputado estadual – 198 votos Spitz Bolsonaro (PSC-MG) – Deputado estadual – 213 votos

(PSC-MG) – Deputado estadual – 213 votos Chris Col Bolsonaro Nunca Mais (PSOL-RS) – Deputado estadual – 225 votos

(PSOL-RS) – Deputado estadual – 225 votos Bolsonaro Sergipano (Patriota-SE) – Deputado estadual – 606 votos

(Patriota-SE) – Deputado estadual – 606 votos Helio Rodrigues Bolsonaro (Patriota-TO) – Deputado federal – 808 votos

(Patriota-TO) – Deputado federal – 808 votos Kelly Bolsonaro (Republicanos-DF) – Deputada distrital – 1.224 votos

(Republicanos-DF) – Deputada distrital – 1.224 votos Cristina Bolsonaro (PP-DF) – Deputada distrital – 1.485 votos

(PP-DF) – Deputada distrital – 1.485 votos Léo Índio Bolsonaro (PL-DF) – Deputado distrital 1.801

(PL-DF) – Deputado distrital 1.801 Rafa Apoiadores do Bolsonaro (PL-RJ) – Deputado estadual 1.859

(PL-RJ) – Deputado estadual 1.859 Deilson Bolsonaro (PP-RR) – Deputado federal 3.264

(PP-RR) – Deputado federal 3.264 Fabiano Intérprete Bolsonaro (Republicanos-DF) – Deputado federal – 7.090 votos

(Republicanos-DF) – Deputado federal – 7.090 votos Fão do Bolsonaro (Republicanos-PR) – Deputado estadual – 7.198 votos

(Republicanos-PR) – Deputado estadual – 7.198 votos Ruy Irigaray Bolsonaro (União Brasil-RS) – Deputado estadual 17.109