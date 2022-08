A força de Anitta como cabo eleitoral de Lula

Conforme o Radar noticiou na semana passada, a pesquisa eleitoral Quaest/Genial de agosto perguntou aos eleitores a respeito do poder de influência da cantora Anitta no voto em Lula nas eleições deste ano.

O resultados, divulgados nesta terça, indicam que a estrela pop, que coleciona milhões de seguidores nas redes, é um cabo eleitoral realmente forte. Segundo o levantamento, 12% dos eleitores disseram que as chances de votarem em Lula aumentam com o apoio da funkeira. Para 19%, as chances diminuem. Já para 68%, o apoio da cantora não faz diferença no processo de escolha de candidatos.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 28 e 31 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.