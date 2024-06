O fenômeno do filme “Divertida Mente 2” nos shoppings brasileiros

O faturamento do varejo em shoppings no Brasil cresceu 10,3% após o lançamento do filme Divertida Mente 2, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

A comparação ocorre entre os primeiros dias de exibição (20 a 23 de julho) da película e período similar de 2023. Entre os setores, o principal destaque foi Alimentação (Bares e Restaurantes), com alta de 22,2%. Na sequência, estão Varejo Alimentício Especializado (+16,9%) e Recreação e Lazer (+16,6%).

Segundo a Comscore, empresa norte-americana de medição de audiência digital, 4,5 milhões de brasileiros já assistiram ao filme nos cinemas, que se tornou a segunda maior estreia de todos os tempos no Brasil.

“Como a maioria dos cinemas do país está em shoppings, é natural supor que o sucesso do filme contribua para o aquecimento de segmentos relacionados, como alimentação e lazer”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.