O faturamento milionário da startup que combate roubos de cargas

Dados do Relatório Trimestral de Roubo de Carga, criado pelo Centro de Inteligência da Overhaul, mostram que o Brasil registrou 17.230 roubos de mercadorias transportadas entre janeiro e julho deste ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número representa um aumento de 5,5%. São Paulo lidera a lista dos estados com maior número de roubos.

Empresas estão investindo em novas estratégias para barrar esse tipo de crime, como é o caso da startup de São Paulo, T4S Tecnologia. O plano dos empresários Enrico Rebuzzi e Luiz Henrique Nascimento de criar a empresa, localizada em Alphaville, surgiu em 2016 com o início das operações em 2017.

Atualmente a empresa possui em seu portfólio clientes como P&G, FedEx, Amazon e Gazin, além de patentes em países como Estados Unidos, México e Rússia. O faturamento da empresa no ano passado foi de 44,6 milhões de reais e a expectativa até o momento é faturar 67 milhões de reais esse ano.