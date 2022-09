O faturamento milionário da Natural One no primeiro semestre

Líder no segmento de sucos naturais no Brasil, a Natural One fechou o primeiro semestre com receita líquida de 219 milhões de reais no mercado brasileiro, um crescimento de aproximadamente 50% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Dentre os vetores de crescimento, as embalagens pequenas de 180 ml tiveram um papel fundamental e passaram a representar 25% do faturamento do semestre – o dobro em relação ao primeiro semestre do ano passado. O resultado foi impulsionado pela reabertura das escolas e também dos escritórios, uma vez que estas garrafas são voltadas ao consumo imediato.

Um outro fator que sustenta o crescimento, mesmo diante do cenário interno que se mostra ainda desafiador (variação cambial, inflação, preços das commodities, entre outros), é a ampliação da rede de distribuição da marca, que hoje está presente em mais de 44.000 diferentes pontos físicos em todos os estados do Brasil, como empresas regionais de autosserviço, grandes distribuidoras que atendem ao pequeno varejo e o atacado.

“Para este segundo semestre, nossas expectativas continuam altas principalmente com as ativações do trade em datas importantes para o varejo, como Copa do Mundo, Black Friday, começo do verão, férias de final de ano, além da perspectiva de uma boa próxima safra. Vamos continuar com o pé no acelerador para atingir nosso objetivo de chegar em 1 bilhão de reais de faturamento em até dois anos”, diz o executivo Rodrigo Funaro.