O faturamento bilionário da Vivo com smartphones em 2021

Os resultados financeiros da Vivo em 2021 mostram que a empresa vem ganhando destaque para além das telecomunicações. Com mais de 1.700 lojas e forte atuação no digital, a empresa registrou no ano passado mais de 2,6 bilhões de reais em vendas de smartphones a itens para casa conectadas.

As empresas também enxergaram na Vivo uma via rumo à digitalização. Os serviços digitais corporativos, que incluem soluções de IoT, Big Data, Cloud e Cibersegurança, contribuíram à receita total da companhia com 2,1 bilhões de reais, um crescimento de 46% em relação a 2020, puxado pelas vendas de serviços de cloud, que cresceram 96%.

Em outra aposta no ano passado, a Vivo registrou 8 milhões de minutos em meditações feitas no Atma, novo nome do app da empresa que tem mais de 1.000 meditações e conta com versão paga e gratuita, para clientes e não clientes da Vivo.

O serviço é um dos focos da empresa, que quer ser reconhecida como um hub digital, ou seja, que oferece serviços em outras áreas, além de telecomunicações.

Na área de serviços financeiros, a Vivo concedeu mais de 30 milhões de reais em crédito pessoal, por meio do Vivo Money, serviço exclusivo para seus clientes pós, pré e controle.