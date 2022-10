O exército de Lula se organiza para garantir a vitória contra Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2022, 12h50 - Publicado em 5 out 2022, 12h10

Governadores e parlamentares eleitos no primeiro turno pelo campo de esquerda vão se reunir em São Paulo nesta quarta para definir estratégias sobre como avançar na busca de votos para Lula em seus estados.

A turma está confiante de que será muito fácil, para o petista, ampliar a votação no Nordeste, avançando nos votos obtidos por Ciro Gomes e Simone Tebet, que declararam apoio ao petista nesta semana.

Antes de se reunir com os apoiadores de diversos estados, às 14h, o petista se reúne com Carlos Lupi, presidente do PDT, que já anunciou publicamente apoio a Lula.

Participam da reunião:

Rui Costa (PT-BA) – atual governador;

Carlos Brandão (PSB-MA) – governador reeleito;

Clécio Luís (Solidariedade-AP) – governador eleito, assume em 2023;

Paulo Câmara (PSB-PE), atual governador;

Helder Barbalho (MDB-PA), governador reeleito;

Paulo Dantas (MDB-AL), atual governador, disputando a reeleição;

João Azevedo (PSB-PB), atual governador, disputando a reeleição

Acir Gurgacz (PDT-RO), senador em mandato, que teve candidatura indeferida nestas eleições;

Camilo Santana (PT-CE), senador eleito, assume em 2023;

Carlos Fávaro (PSD-MT), senador em mandato;

Confúncio Moura (MDB-RO), senador em mandato;

Daniela Ribeiro (PSD-PB), senadora em mandato;

Eliziane Gama (Cidadania-MA), senadora em mandato;

Jacques Wagner (PT-BA), senador em mandato;

Jader Barbalho (MDB-PA), senador em mandato;

Jayme Campos (União Brasil-MT), senador em mandato;

Jean Paul Prates (PT-RN), senador em mandato;

Jorge Kajuru (Podemos-GO), senador em mandato;

Katia Abreu (Progressistas-TO), senadora em mandato, derrotada nestas eleições;

Omar Aziz (PSD-AM), senador reeleito;

Otto Alencar (PSD-BA), senador em mandato;

Renan Calheiros (MDB-AL); senador em mandato

Renan Filho (MDB-AL); senador eleito, assume em 2023;

Tasso Jereissati (PSDB-CE); senador em mandato;

Veneziano Vital (MDB-PB), senador em mandato;

Zenaide Maia (PROS-RN), senadora em mandato.