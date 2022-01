O exemplo de Caiado a Bolsonaro: ‘Não se governa nos lugares fáceis’

Num país em que o presidente vai para a praia enquanto parte de seus governados padece ante as chuvas do fim de ano, quem faz apenas sua obrigação tem algo a ensinar ao chefe maior da República. Foi assim nos últimos dias nos estados mais castigados pelas águas de dezembro. Na Bahia, por exemplo, o petista Rui Costa foi para o front. Em Goiás, Ronaldo Caiado, aliado de Jair Bolsonaro, fez o mesmo ao participar da operação de socorro a famílias atingidas pelas chuvas na região da Chapada dos Veadeiros.

“Faço política como faço medicina; não vou esconder uma situação delicada”, diz Caiado sobre ter abandonado o período festivo para atuar com órgãos de governo nas regiões mais castigadas de Goiás.

“Temos que estar junto da população, dando as mãos às pessoas que necessitam, sabendo como elas estão vivendo… É dessa maneira que a gente tem que governar. Não é no gabinete, nos lugares fáceis. Principalmente num momento como esse, de passagem do final do ano, nós temos que estar ali ao lado das pessoas que estão ilhadas, passando por dificuldade, trabalhando e dando condições de, o mais rápido possível, chegarem alimentos, medicamentos, e saber também os pontos que precisam ser mais bem atendidos”, segue Caiado.