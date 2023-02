O estrago da guerra de Lula com o BC na confiança da indústria

No meio dessa guerra aberta por Lula contra a autonomia do Banco Central, o Índice de Confiança do Empresário Industrial divulgado pela CNI, no cenário que avalia as condições atuais do país, recuou 2,4 pontos para 45,9 pontos, o que demonstra uma percepção de piora mais forte e disseminada da indústria sobre a economia brasileira e das empresas.