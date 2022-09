O estado que vai abrigar a ‘batalha final’ de Lula e Bolsonaro pelo voto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula e Bolsonaro concordam numa coisa: a batalha final da eleição será em São Paulo. Nos últimos dias, o presidente recebeu dados de pesquisas que mostram que ele precisa abrir 10 pontos de vantagem de Lula no estado para garantir uma virada na corrida ao Planalto. A lógica bolsonarista é tentar neutralizar, com o eleitorado paulista, a vantagem que o petista terá no Nordeste.

Ciente desse flanco aberto na campanha, Lula já decidiu, como mostrou o Radar nesta semana, focar suas agendas de campanha nessa reta final no Sudeste. Além do eleitorado paulista, o petista vai concentrar esforços no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.