Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No Paraná, onde Ratinho Junior larga como favorito a se reeleger no governo estadual, Sergio Moro e Jair Bolsonaro estarão no mesmo palanque. Sim, isso mesmo. O governador tem um pé em cada canoa e o eleitor que se vire para entender.