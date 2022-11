O estado de espírito de Bolsonaro, segundo aliado que esteve no Alvorada

Amigo de Jair Bolsonaro, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, foi visitar o presidente no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira e disse ao Radar que encontrou o aliado tranquilo e “muito bem”, apesar da perna machucada.

“E um pouco chateado, evidentemente, pela forma como ocorreu o processo eleitoral, mas está bem, preparado. Ele tem muito para contribuir com o Brasil ainda, com certeza absoluta. Muitos projetos, planejando muita coisa para o futuro. Se torna o maior líder do país, individualmente, isoladamente, como um patrimônio eleitoral gigantesco”, comentou Rodrigues.

A foto do encontro, publicada pelo prefeito da cidade catarinense no Instagram, em que Bolsonaro aparece entre ele e sua mulher, Fabiana Rodrigues, foi a primeira “aparição” pública do presidente em duas semanas. A última havia sido o vídeo em que ele apelou para que manifestantes bolsonaristas desbloqueassem estradas. Ele também não pisa no Palácio do Planalto há 14 dias. Segundo Rodrigues, ele está “trabalhando em casa”.

Ex-deputado federal, Rodrigues foi preso pela PF em 2018, tentando fugir para o Paraguai depois que sua prisão foi decretada por conta da condenação por fraude em uma licitação de 1999.