O esquema de segurança do Congresso para conter ataques bolsonaristas

Depois do festival de vandalismo promovido por apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília, todo o efetivo da Polícia Legislativa do Senado entrou em prontidão, inclusive ocupando pontos estratégicos durante a madrugada no Congresso.

A Polícia do Senado diuturnamente vem monitorando com cautela os atos e manifestações que estão ocorrendo na área central de Brasília. Dessa forma, diante dos cenários de risco previamente identificados, protocolos táticos-operacionais integrados foram elaborados com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para a atuação coordenada nas mais variadas situações críticas.

Para tanto, as polícias legislativas federais dispõem de tecnologias não letais ao controle de multidões (lançadores, granadas, munições de longo alcance, agentes lacrimogêneos e etc.), além de equipe tática de pronto-emprego 24 horas por dia e todo o efetivo policial preparado para, caso necessário, lançar mão dos meios disponíveis e aptos à proteção do Parlamento, das pessoas e dos trabalhos legislativos.