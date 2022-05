O erro de Lula ao falar da Ucrânia, segundo a diplomacia de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A avaliação de quadros importantes do Itamaraty sobre essa entrevista de Lula para a Time é de que o petista perdeu a mão de vez com os sempre simpáticos — com o petista, claro — europeus.

Para os diplomatas do governo, o falatório de Lula culpando a comunidade internacional pela guerra e equiparando Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky — depois de todas as atrocidades provocadas pela invasão russa na Ucrânia — atrapalham até o futuro do Brasil na OCDE.

Para o governo, Lula ignorou o horror dos europeus com Putin. “Eles vivem essa guerra. Lula não faz ideia do erro que cometeu”, diz um diplomata.