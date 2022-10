O erro da campanha de Bolsonaro que irritou Moraes no episódio das rádios

Atualizado em 28 out 2022, 11h20 - Publicado em 28 out 2022, 11h02

Na segunda, antes de anunciar a ação sobre rádios, Fábio Faria avisou a Alexandre de Moraes os termos do que seria divulgado naquele dia. Disse que o TSE não seria alvo, que o caso era um erro da campanha e que o objetivo era corrigir o mais rápido possível a situação.

A denúncia elaborada pela campanha de Bolsonaro, no entanto, azedou o clima com Moraes ao citar uma palavra: fraude. Na segunda manifestação da equipe jurídica, com as tais provas sobre a conduta das rádios, a palavra sumiu do documento.

Apesar do tom moderado de Faria, a denúncia sobre rádios saiu do controle, com a ala radical bolsonarista pedindo até adiamento da eleição. A turma política do Planalto lastimou esse caminho, por saber que não há futuro nele.