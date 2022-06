O engajamento com as festas de São João no Recife

Pouco mais da metade dos pernambucanos da região metropolitana do Recife estão engajados com as festividades de São João deste ano, apontou uma pesquisa da Alfa Inteligência realizada em maio. De acordo com o levantamento, 51,7% dos entrevistados estão animados para participar das festas juninas, contra 29,5% de desanimados.

Entre as pessoas que declararam o desânimo com os festejos, o principal motivo é que não gostam de festa junina. A segunda razão principal é a situação da pandemia no Brasil.

Foram ouvidas 1.003 pessoas com mais de 16 anos em entrevistas presenciais.