O encontro dos deputados-ministros do governo Lula na Câmara

Os oito ministros de Lula que foram eleitos deputados federais no ano passado e foram exonerados dos cargos para tomar posse nesta quarta-feira se reuniram na tarde desta quarta-feira com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). Além deles, outros cinco senadores que integram o ministério da gestão do petista também deixaram seus postos temporariamente.

Chefe da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência, o ministro Alexandre Padilha (PT-SP) disse que ele e os colegas parlamentares que estão no governo Lula foram ao Congresso honrar os votos que receberam “em prol da democracia”.

“Agora é a época do diálogo, do respeito e de concentramos, não em polêmicas, mas em projetos que interessam os mais pobres do país, os empresários que querem investir e gerar emprego, a criar um ambiente seguro de investimento no país, ajudar o Brasil a se reposicionar no mundo”, declarou Padilha, ao lado de Paulo Teixeira (PT-SP), Luiz Marinho (PT-SP), Sonia Guajajara (PSOL-SP), Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), Marina Silva (Rede-SP), Juscelino Filho (União Brasil-MA) e Paulo Pimenta (PT-RS).