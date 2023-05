O encontro de uma ministra de Lula e uma secretária de Tarcísio na Alesp

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, vai participar do lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa das Águas e do Saneamento, que será comandada pela deputada estadual Marina Helou (Rede). A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, também vai participar do evento.

Marina Helou já coordenou a bancada na legislatura anterior. Entre as iniciativas, estão projetos de lei para considerar São Paulo em situação de emergência climática em São Paulo e para instituir uma Política Estadual de Segurança Hídrica.

O ato de lançamento da Frente Parlamentar ocorre às 16h na Assembleia de São Paulo. Neste ano, a bancada deve participar da discussão que gera maior divergência entre a base governista e a oposição na Alesp: a privatização da Sabesp.

