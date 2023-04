O encontro de Tarcísio e Bolsonaro no fim de semana

Giro VEJA - segunda, 24 de abril

A promessa do ministro de rever isenções tributárias e os preparativos da entrevista do Amarelas On Air com Sergio Moro são os destaques do dia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avisou que o governo federal vai abrir a "caixa-preta" da renúncia fiscal. Empenhado em rever a concessão de benefícios tributários, o ministro corre para tentar reforçar o caixa governamental para dar viabilidade ao novo arcabouço fiscal