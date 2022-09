O encontro de Soraya Thronicke com… Mister M

Soraya Thronicke foi gravar uma entrevista para uma emissora de TV em São Paulo, na terça-feira, quando se deparou com ninguém mais, ninguém menos que Mister M — no caso, o americano Val Valentino, que fez sucesso revelando segredos do mundo da mágica no Fantástico a partir de 1999.

Ex-professora de inglês, a presidenciável do União Brasil aproveitou para bater um papo com o “príncipe negro dos sortilégios” (leia-se com a voz de Cid Moreira) e pediu para tirar fotos com o ilusionista.

A senadora ainda pediu que o mascarado fizesse o seu número de urna com as mãos. E gravou vídeos ao lado de Mister M, a quem chamou de “the famous one”, “o famoso”, em português.

Em uma das gravações, ela disse ter perguntado ao mágico o que nós temos que fazer no Brasil para acabar com o nosso problema econômico. Valentino não teve chance de dar uma resposta.

Candidato a vice de Soraya, o economista Marcos Cintra surgiu ao lado dos dois para afirmar que, por mais que adore o Mister M, um grande mágico, “não precisa nenhum truque não”. “Basta o imposto único federal”, declarou, em referência à principal bandeira da campanha.

“Aqui é de verdade, gente, aqui não tem truque não. Mister M não vai conseguir resolver esse problema. Nós é que vamos conseguir, né, professor?”, declarou a presidenciável.

O mágico, aliás, estava na TV COM Brasil para negociar um programa na emissora. Recentemente, ele passou por um tratamento de câncer.