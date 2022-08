O encontro de Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes no TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco tem uma conversa na tarde desta segunda com o chefe do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

O encontro deve girar em torno das pautas prioritárias de Moraes no TSE: defesa da democracia e do sistema eleitoral.

O chefe da Justiça Eleitoral busca um alinhamento com o Legislativo para combater o discurso de ódio e a escalada autoritária que virá com a proximidade dos atos bolsonaristas de 7 de setembro.

Ainda que Bolsonaro tenha tirado o pé do acelerador no discurso radical — que lhe tira votos –, os poderes querem alinhar uma preparação de segurança e inteligência para impedir atos violentos no feriado.