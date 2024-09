VEJA Mercado

Os efeitos do cenário de juros na bolsa e no dólar

Os futuros americanos operam em leve queda nesta manhã, após alta significativa na sessão de ontem, quando investidores reagiam ao primeiro corte de juros em 4 anos nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Fed decidiu reduzir sua taxa de juros de referência em 0,50 ponto percentual, para uma faixa de 4,75% a 5%. No mesmo dia, o Copom optou por elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,75%, diante de expectativas maiores para atividade econômica e inflação no Brasil. Nesta sexta-feira, 20, a os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento divulgam às 15h30 o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao quarto bimestre deste ano, documento que jogará luz sobre o quadro fiscal brasileiro.