O encontro de Paulo Guedes com economistas petistas

Paulo Guedes participa desde às 11h desta quinta-feira de reunião com dois dos quatro integrantes do grupo de trabalho de Economia do gabinete de transição do governo Lula.

Nelson Barbosa, ex-ministro de Dilma Rousseff, e Guilherme Mello, economista da Unicamp, foram recebidos pelo ministro em Brasília. Até às 12h40, o encontro ainda estava em curso, segundo um funcionário do ministério.

Curiosamente, a reunião de Guedes com os economistas petistas deixou de fora a “ala liberal” do grupo de trabalho, composta por André Lara Resende e Pérsio Arida.