O encontro de parlamentares e ministros do STF nesta quinta

Atualizado em 4 out 2023, 19h28 - Publicado em 5 out 2023, 06h01

O Congresso vai realizar nesta quinta, no plenário da Câmara, uma sessão solene para marcar os 35 anos da promulgação da Constituição.

Além de discursos lembrando a tentativa de golpe no 8 de janeiro, o plenário Ulysses Guimarães terá o clima de constrangimento marcado pelo momento de atrito entre o STF e os parlamentares.

Nesta quarta, véspera do evento, a CCJ do Senado aprovou uma proposta que retira poderes de ministros do tribunal. Na Câmara, outras matérias ganham terreno para também fragilizar o Supremo, justamente o poder que tem o dever de guardar a Constituição e fazer cumprir as leis.

Presidente do Supremo, o ministro Luís Roberto Barroso deu uma entrevista nesta quarta para dizer que a ofensiva do Legislativo não tem motivação na realidade. Os parlamentares ignoraram a fala e seguem dispostos a aprovar matérias que “enquadrem” o STF.

É nesse clima pesado que será lançado, pelos Correios, um selo comemorativo. Haverá também o lançamento do livro A Voz do Cidadão na Constituinte, da Edições Câmara.