O encontro de Michel Temer e Mauricio Macri em São Paulo

O primeiro painel da Conferência Internacional da Liberdade contará com as palestras dos ex-presidentes do Brasil, Michel Temer, e da Argentina, Mauricio Macri, que falarão sobre suas experiências no governo e os desafios da liberdade na América Latina.

O evento será promovido pelo Instituto Liberal, em parceria com a Rede Liberdade, no dia 03 de junho, no Sheraton WTC, de 9 às 19h, e tem por objetivo discutir as perspectivas da liberdade no Brasil e na América Latina. Serão seis painéis com a participação de juristas, ministros, sociólogos, articulistas e historiadores nacionais e internacionais.