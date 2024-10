O encontro de Barroso com o vencedor do Nobel de Economia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O economista britânico James Robinson, ganhador do Nobel de Economia anunciado nesta segunda, participou de debate com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, em evento realizado na Universidade de Chicago.

A mesa analisou como os Estados Unidos e o Brasil lidam com questões sobre o Direito e a Economia.

Robinson foi agraciado com o Nobel juntamente com o turco Daron Acemoglu e o também britânico Simon Johnson.

Eles estudaram o porquê da desigualdade entre as nações e as razões de alguns países serem mais prósperos do que os outros.

O evento que reuniu James Robinson e Barroso aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago e também teve a participação de acadêmicos brasileiros e dos EUA.