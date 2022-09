O empresário que doou 200.000 reais à campanha de Ciro

Ao longo do período eleitoral, Ciro Gomes recebeu apenas dez doações individuais de pessoas físicas, que representam 0,62% dos recursos recebidos pela sua campanha. A maior delas foi de 200.000 reais, feita por um empresário e engenheiro. As outras nove não chegam a somar 9.000 reais.

Mas quem é o doador generoso? José Carlos Valente Pontes é sócio do conglomerado empresarial Marquise, que atua em setores como infraestrutura, ambiental, imobiliário, de comunicação e de shopping centers. Além do vultoso repasse para o presidenciável, ele transferiu 5.000 reais para um candidato do União Brasil a deputado estadual no Ceará.

O candidato do PDT também recebeu ainda cerca de 95.500 reais por meio de 1.088 doações em financiamento coletivo — uma média de 87,77 reais cada uma.

O grosso do dinheiro da campanha veio da Direção Nacional do seu partido. A legenda repassou 33,3 milhões de reais para custear a candidatura do presidenciável, oriundos do fundão eleitoral. O valor representa 99,09% das receitas do candidato.

