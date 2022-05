O empresariado entra na campanha em defesa das eleições e da democracia

Criado para combater o avanço do discurso bolsonarista de golpe eleitoral, o grupo de integrantes do STF e do Congresso ganhou a adesão de Josué Gomes, da Fiesp. A entidade avalia realizar, em junho, um ato em defesa do judiciário e da democracia. O assunto foi discutido recentemente num convescote em Brasília que reuniu Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco e outros figurões do Parlamento.

Quem guia Josué nesse caminho é Michel Temer, conselheiro da Fiesp: “Josué quer que a Fiesp tenha atuação política no país, não só empresarial. Precisamos preservar a democracia preservando a Constituição”, diz Temer.

Josué já conversou com Rodrigo Pacheco e com Alexandre de Moraes sobre a reação ao discurso de golpe. As ameaças ao sistema eleitoral atrapalham os negócios das empresas brasileiras aqui e no exterior