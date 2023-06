O duro recado de Lula aos países ricos no seu discurso ecológico em Paris

No discurso ecológico que fez nesta quinta-feira diante da Torre Eiffel, em Paris, na abertura da campanha “Power Our Planet”, o presidente Lula deu um duro recado aos países ricos e cobrou que eles aqueles que que fizeram a revolução industrial e mais poluíram o planeta nos últimos 200 anos paguem a “dívida histórica” com a Terra.

O brasileiro, convidado para o evento pelo cantor Chris Martin, do Coldplay, iniciou sua fala de quase seis minutos dizendo que a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e abriga 400 povos indígenas em oito países. E disse que a região representa 6% da superfície total da Terra, além de ter o rio mais caudaloso do planeta.

“A Amazônia é responsável por 10% das espécies de plantas e animais estimadas no mundo, 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável, contra uma média mundial de 27%. Cinquenta por cento da energia que consumimos no Brasil já é renovável, no resto do mundo esse valor é de apenas 15%. Quando tomei posse, no dia 1º de janeiro, assumi a responsabilidade que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia”, declarou.

“Vamos ser muito duros contra e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho e criar gado. A Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda a humanidade, e por isso faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé. E queria terminar convidando vocês, que ouvem falar da Amazônia todo dia, que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo, para comparecer ao Brasil em 2025”, disse Lula, lembrando que a COP30 será realizada em Belém, no Pará.

“Iremos fazer a COP30 em um estado da Amazônia, para que todos vocês tenham a oportunidade de conhecerem de perto o ecossistema da Amazônia, a riqueza da biodiversidade, a riqueza de nossos rios e que possam compartilhar com povo brasileiro a preservação das nossas florestas — e responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que tem reservas florestais — porque não foi o povo africano que poluiu o mundo; não é o povo latino-americano que poluiu o mundo. Na verdade quem poluiu o planeta, nestes últimos 200 anos, foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte para a humanidade!”, concluiu.

Continua após a publicidade

Siga