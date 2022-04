O duro desafio de Moro, se decidir brigar pelo Senado em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, divulgado nesta segunda, mostra como Sergio Moro terá dificuldades em São Paulo para disputar uma vaga ao Senado, cargo mais importante oferecido a ele pelo União Brasil, seu novo partido.

Fora da disputa presidencial, segundo a nota divulgada por Luciano Bivar no fim de semana, Moro terá que enfrentar o apresentador de TV José Luiz Datena — se ele for candidato, de fato –, que lidera a pesquisa com 32% dos votos. A fila de candidatos ao cargo tem ainda Márcio França (15,4%), Janaina Paschoal (11,2%), Paulo Skaf (10,2%) Ricardo Mellao (1,4%) e Heni Ozi Cukier (0,4%).

Como o ex-ministro de Bolsonaro foi apeado da disputa presidencial no fim de semana, a pesquisa, realizada em 78 municípios entre os dias 27 e 31 de março de 2022, não incluiu o nome de Moro. O Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleitores. O nível de confiança dos resultados é de 95%.