O duelo de Lira e Pacheco pela atenção de Lula

Arthur Lira começou uma briga com Rodrigo Pacheco para partilhar poder nessa discussão sobre o rito das medidas provisórias. O chefe da Câmara gostaria de manter o jogo como está, com os deputados iniciando a análise e mandando aos senadores os textos na sequência. Já Pacheco decidiu resgatar o modelo vigente antes da pandemia, onde as MPs eram analisadas numa comissão mista formada por deputados e senadores.

No início dessa queda de braço, Lira deu recados duros, por meio de aliados, ao Planalto. Em última instância, se não fosse atendido, o chefe da Câmara dizia que poderia simplesmente não votar medidas provisórias. Essa fase mais crítica se deu quando senadores decidiram buscar o STF para judicializar a questão.

O tempo passou e Lira teve então que lidar com a decisão de Pacheco, que usou o poder de chefe do Legislativo para definir a questão, retomando o modelo de discussão de MPs em comissão mista. Lira foi então conversar com Lula. Deixou claro que todas as medidas provisórias importantes ao Planalto serão votadas por ele na Câmara. “O governo tem o meu total apoio nas questões prioritárias”, disse Lira a Lula, segundo um aliado.

Ao mostrar comprometimento a Lula, Lira jogou a pressão para Pacheco. Na visão dos deputados, o governo privilegiou mais o Senado na partilha de cargos e verbas até aqui, só que é a Câmara que busca resolver a disputa sem prejudicar o Executivo.

Pacheco, por outro lado, avalia que Lira criou o problema — inclusive para o governo — e deve, portanto, abandonar a questão ou encontrar uma saída boa a todos.

O Senado não vai perder prerrogativas. A Câmara, no entanto, deseja equilibrar esse poder na discussão das medidas provisórias. Entende que deveria ter mais integrantes na comissão mista do que tem hoje — são 12 vagas para cada Casa — e vai lutar por isso. Não é o primeiro atrito entre os chefes das Casas do Parlamento. Não deve ser o último. Em todos os casos, Lira e Pacheco sempre se resolveram. É o que acontecerá agora.