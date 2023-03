O doce reinado de Michelle no ninho político do PL em Brasília

Michelle Bolsonaro completou um mês de trabalho no PL e já conquistou muitos corações no partido. Instalada no novo escritório (veja a foto), tem agendas lotadas — no melhor estilo candidata, ainda que jure que não será –, verba milionária para gastar em ações, assistentes (ela está contratando, inclusive) e muita atenção de caciques como Valdemar Costa Neto, Braga Netto e Altineu Côrtes.

“Ela é muito agradável”, derrete-se um admirador.

Michelle tem capturado tantas atenções na sigla, que a presença de Jair Bolsonaro deixou de ser uma urgência. O presidente está sem fazer nada nos Estados Unidos há dois meses, vivendo de favor na casa de bolsonaristas endinheirados e pode ficar por lá pelo menos mais um mês que não terá sua ausência sentida no escritório do PL.

Seu retorno é aguardado por algumas alas do partido, é verdade, mas, para a própria Michelle, seria melhor que ele ficasse pelo menos até abril fora do país. A conferir.