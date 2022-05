O distanciamento de André Ceciliano e Marcelo Freixo no Rio

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano lançou sua pré-candidatura ao Senado durante o fim de semana, num evento na Baixada Fluminense.

Lutando para derrubar a candidatura de Alessandro Molon pelo PSB, Ceciliano ignorou Marcelo Freixo, o candidato do partido ao governo fluminense, no evento.

Freixo não foi ao lançamento, mas mandou um vídeo. Se fosse mesmo o grande líder de Ceciliano e seu grupo político na disputa ao Palácio Guanabara, o deputado teria recebido algum destaque na festa.

O vídeo abaixo, no entanto, mostra como Ceciliano exibiu a mensagem de apoio de Freixo no evento. O petista também não falou de Freixo durante a festa.

No PSB, o movimento de Ceciliano — hoje muito mais próximo do governador Cláudio Castro, ironicamente, um aliado de Jair Bolsonaro — tem provocado desgastes e gerado cobranças ao PT nacional. Freixo, como se sabe, é tratado no partido como um “nome do Lula”. Foi colocado no PSB para atender ao desejo do petismo.