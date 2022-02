O dilema de Rodrigo Pacheco no Senado

No ano passado, Rodrigo Pacheco mudou de partido e buscou posicionar seu nome no cenário nacional como potencial candidato ao Palácio do Planalto. O ano virou, Pacheco recolheu-se no interior de Minas e nada mais se ouviu sobre sua possível campanha.

Gilberto Kassab segue com a intenção de dar ao senador a legenda para uma eventual campanha, mas o próprio Pacheco já não esconde de aliados que pensa mesmo é em buscar a reeleição no comando do Senado.

A possível candidatura ao Planalto, agora mais distante, traria um problema a Pacheco. Atrairia a guerra política para o coração do Congresso, com o senador dividindo os trabalhos do Legislativo com a disputa eleitoral.

A instabilidade abriria caminhos para que opositores questionassem a gestão de Pacheco. Logo, o mesmo seria recalibrar expectativas e buscar a reeleição na presidência do Congresso a tentar a aventura ao Planalto.