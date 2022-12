O dilema da Petrobras com o retorno do PT ao comando da estatal

De novo nas mãos do PT, a Petrobras terá de decidir o que fazer com as muitas ações judiciais em que é assistente do MPF contra petistas corruptos.

Fontes do meio jurídico que acompanham casos da companhia avaliam que o primeiro impacto da gestão petista será sobre as bancas que hoje representam a estatal. Devem ser substituídas por escritórios mais alinhados a figuras do partido.