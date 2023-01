O difícil trabalho da PF de encontrar provas contra Anderson Torres

Antes de ser ex-ministro da Justiça ou ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, preso por supostamente facilitar a ação golpista em Brasília no dia 8, construiu uma longa carreira na Polícia Federal. É delegado. Sabe, portanto, os métodos e caminhos percorridos pelos colegas para agora investigá-lo por suposta atuação nos atos terroristas do dia 8.

Esse fato é hoje o principal desafio dos investigadores que buscam lastrear as relações do ex-ministro de Jair Bolsonaro com os radicais. Torres veio ao Brasil, já com ordem de prisão, e tratou de deixar, por exemplo, o celular nos Estados Unidos. Há outras dificuldades para identificar rastros do delegado.

Torres é, por ora, o grande alvo das ações que correm no Supremo contra o “núcleo político” do golpe, os gestores que tinham poder e permitiram a barbárie. Investigadores pregam punição exemplar ao ex-ministro, “para que sirva de exemplo”, como um deles confidenciou ao Radar. O desafio é encontrar os rastros.

Na PF, Torres coordenou investigações e operações de combate ao crime organizado, tráfico internacional e lavagem de dinheiro. É especialista em Ciência Policial e Investigação Criminal em Segurança Pública e formado em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra. Foi professor da Academia de Polícia Civil em Roraima, da Academia da Polícia Militar do DF e da Academia Nacional de Polícia.