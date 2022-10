O ‘Dia do Juízo Final’ no governo Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 set 2022, 18h33 - Publicado em 1 out 2022, 12h01

Na frente do chefe, os bolsonaristas são todos convictos da reeleição do presidente e não querem nem ouvir a palavra “transição”.

Longe do capitão, no entanto, já há quem se conforme e diga que o mundo não vai acabar em 1º de novembro — ou na próxima segunda-feira, em caso de vitória de Lula no primeiro turno.

“[Se perder] Não vai ser o Armagedom ou o Dia do Juízo Final”, comentou nesta semana um auxiliar do presidente, recorrendo a referências bíblicas.