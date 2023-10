O dever de casa de Arthur Lira aos líderes que viajaram com ele à China

Atualizado em 12 out 2023, 11h54 - Publicado em 14 out 2023, 12h01

Antes de viajar à Índia e à China, no começo da semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu uma tarefa aos líderes que foram na sua comitiva: garantir que as bancadas votem a taxação das offshores.

“Se não votar, ninguém mais viaja comigo”, avisou Lira.

Estão na comitiva os líderes do PT, Zeca Dirceu, do PDT, André Figueiredo, do Podemos, Fábio Macedo, do União Brasil, Elmar Nascimento, e do Avante, Luís Tibé, e o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China na Câmara, Daniel Almeida (PCdoB).

A votação está prevista para a próxima terça-feira, segundo o vice-presidente da Casa, Marcos Pereira.

