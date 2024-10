O desgosto de José Sarney com o nível da campanha eleitoral no Brasil

O ex-presidente José Sarney anda desgostoso com o nível da campanha eleitoral neste ano e o péssimo exemplo dos candidatos no confronto com adversários.

“Agora vota-se de acordo com a última mentira — as palavras da língua portuguesa são meio rudes e dolorosas, os candidatos estão livres para usar a língua de Trump, fake news —, com as últimas fake news, com a última calúnia lançada nas redes sociais”, escreve Sarney.

O ex-presidente faz um paralelo entre o fenômeno visto nos Estados Unidos, na disputa entre Donald Trump e Kamala Harris, marcada por notícias falsas contra imigrantes haitianos, e a nossa esquina sofrida da América Latina.

“As redes sociais, como se sabe, são neutras, quem quiser usá-las bem, use-as para o bem; outros, maus, usam-nas para o mal. Felizmente aqui no Brasil ninguém está culpando os haitianos de comerem os pets, só acusamos os outros de ladrões e assassinos, escreve o emedebista.