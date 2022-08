O desafio dos partidos com a LGPD

Considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas entrou em vigor em 2020, as eleições desse ano serão um grande desafio também no campo jurídico.

Diante desse cenário, o escritório Peck Advogados fez um levantamento sobre a conformidade dos diretórios nacionais dos principais partidos, no período de 15 a 30 de julho desse ano, para verificar se as legendas atendiam às exigências da LGPD e da Justiça Eleitoral.

Sob a coordenação da advogada e pesquisadora Jéssica Guedes, o estudo identificou que a maioria das siglas não está de acordo com as normas da regulamentação. A pesquisa considerou seis requisitos: existência de política de privacidade e proteção de dados atualizada; com informação clara sobre procedimentos de tratamento de dados; indicação do contato do Encarregado de Dados; canal de atendimento para direitos dos titulares; termo de uso; e filiação online.

Só dois deles foram atendidos pela maioria dos partidos. Nenhuma das siglas cumpriu com a exigência dos termos de uso. E só três partidos indicaram quem é o encarregado de proteção de dados.

O estudo aponta que as legendas com os melhores resultados foram PT e Republicanos, que cumpriram cinco das seis exigências legais. O Cidadania preencheu quatro. O pior desempenho foi o do Novo, que respeitou apenas uma obrigação, a filiação online.

