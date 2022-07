O desafio dos investigadores dos casos de assédio na Caixa

Os investigadores que tentam reconstituir os episódios de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães se depararam recentemente com uma dificuldade.

O ex-presidente da Caixa tomava o cuidado de se desfazer do celular regularmente. A cada dois meses, Guimarães trocava de aparelho, eliminando rastros.

São famosas as histórias de Guimarães no banco envolvendo a preocupação com o sigilo de suas rotinas. Além de trocar de aparelhos de celular, Guimarães despachava na Caixa em ambientes com misturador de voz, para afastar risco de grampos. Na sala da presidência, até um detector de metais foi instalado para evitar dispositivos “espiões”.